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記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免

【明報專訊】香港記者協會早前就警方未能配合、甚至妨礙傳媒採訪，入稟高等法院申請司法覆核，案件昨在高院聆訊。警務處長和律政司長一方表示，新聞自由與其他基本權利同樣有限制，記者面對刑責時，不會單憑記者身分而享有豁免權。法官聽畢雙方陳辭，押後書面裁決。

記協：照強光罵粗言阻採訪

代表記協的資深大律師戴啟思表示，新聞自由受《基本法》第27條保障，形容警方以強光照射記者的攝錄工具、用粗言辱罵記者等，已對記者的採訪工作構成阻礙。假如警方對記者用武只為阻礙採訪，警方已失去正當用武控制公眾安全的理由，有關行為已等同違法。

戴啟思又說，如警方決定解散集會，他們應將示威者和記者區分，形容記者屬「目擊者」角色，亦會戴頭盔和穿反光背心等作識別，惟警方過去多次向他們使用胡椒噴霧和催淚彈，甚至恐嚇拘捕記者。

法官周家明問，假如一名人士的記者身分有爭議，警方除了憑頭盔和反光背心作識別之外，會否有其他證明可作區分。戴啟思回應稱，該人可出示自己的記者證，形容任何合情理的記者均會展示自己的記者證。

警方：記協事例未經查證

周官又問，若警方有合法理由向示威者使用催淚彈，記者在兩者之間拍攝，情况有否構成阻礙。記協一方回應，如記者在警方要求下拒絕離開，相關行為便構成阻礙，但假如記者因靠近示威者而「中招」，相信記者難以作出投訴。記協一方同時強調，警方曾在沒有示威者在場的情况下，刻意向記者使用催淚彈。

代表警務處長和律政司長的資深大律師孫靖乾表示，記協提出的事例未經調查，同時與示威者的暴力程度、是否有人群管制的需要等考慮，認為法庭不應在目前證據有限的情况下，透過是次覆核作事實裁斷。

警方：監警會報告將公開

現不宜覆核

孫又說，監警會早前已就去年部分社會事件作調查，隨着法庭前日裁定監警會研究騷亂沒構成越權，會方短期內將公開有關報告，加上警方正面對其他民事訴訟，記協現階段提出覆核並不合適。

周官提問，假如記者遭指控阻差辦公，該記者以合法採訪作辯護，會否因而享有豁免權。孫表示需視乎情况而定，惟單憑記者身分不會獲得豁免權。法庭聽畢雙方陳辭後宣布押後裁決。

【案件編號：HCAL2915/19】

明報記者

（反修例風暴）

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