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料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助

【明報專訊】政府第二輪防疫抗疫基金中，食肆可在一筆過資助及「保就業」工資補貼計劃之中二選一，前者金額為25萬至220萬元不等，其中八成需用以支薪，最快下月初可申請。與工資補貼一樣，申請資助僱主需承諾不裁員，有飲食業僱主預料一筆過資助批款快過工資補貼，吸引力較高，但擔心食肆不時聘用兼職，且人數不定，促當局盡快交代要求「不裁員」的細節。

最快下月初可申 最少八成支薪

據政府提交立法會財委會的文件，食肆按店舖面積可獲不同金額的資助（見表），申請時需提交經審計師發出的證明書，列明3月員工人數及薪金總額，可包括沒強積金供款的散工、臨時工；僱主須承諾資助期內不裁員，並以不少於八成資助額支薪；有關資助最快下月初接受申請，資助分兩期發放，每3個月發放一次。另食環署街市及小食攤檔則可獲一筆過5萬元津貼，政府要求關閉的卡拉OK、夜總會及酒吧等可額外獲5萬元；各項措施合共有1.7萬間食肆及攤檔受惠，資助總額95億元。

麵店：半薪補貼較多 惟手續繁

車仔麵店地道館負責人浩賢表示，連同另一串燒店，3間店舖聘用約22名員工，每月薪金開支30多萬元，以3店面積不足100平方米計算，共獲75萬元資助，以6個月資助期攤分，平均每月獲資助12.5萬元，未及一半薪金支出。若申請工資補貼計劃，浩賢獲得資助較多，但手續相對複雜，故不選用。他稱，新店設在屋邨，受疫情影響較旺區食肆小，認為政府資助雖不多，但「一定有好過無」。

稻苗學會會長黃傑龍稱，食肆多傾向一筆過資助計劃，其一原因是不少食肆會聘用沒強積金戶口的65歲以上員工，且按首輪資助經驗，一筆過資助撥款速度快。按計劃要求，僱主需提交員工人數及薪金總額的證明書作日後審查時參照，他轉述食環署向業界稱，申請時會有證明書的範本供參考。

業界促公布「不裁員」細節

不過，黃稱不少食肆僱主認為計劃仍有不少細節未清晰，如業界多在周末聘請兼職，數目不一，未知計劃所指的不可裁員規定，是以哪一個月的日子與3月人數對照，期望稍後有更多細節公布。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕食肆 黃傑龍 防疫抗疫基金 抗疫新階段

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