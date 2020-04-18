稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範

籲政府每日公布檢測數字

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，韓國4月初有25萬人接受病毒測試，約三成個案屬無病徵感染，3月後的本港個案中，不同年齡層患者無病徵比例由四分之一到三分之一，當中30歲以下無病徵比例特別高。他說本港很多人有氣管及鼻敏感等問題，未必發覺自己有輕微上呼吸道病徵。他認為政府宣傳上沒強調無病徵感染，批評政府對此類個案視而不見。他認為需提高檢測量，政府亦要每日公布檢測數字。

稱為所有無病徵者檢測不實際

徐德義籲有臨牀關連者檢測

徐德義說，本港有為無病徵者檢測，例如密切接觸者、湖北返港者等。他說要小心使用資源，檢測要有策略，為所有無病徵者檢測是不實際（not practical）。他鼓勵有輕微病徵或有懷疑者求醫，亦鼓勵無病徵、但有臨牀或流行病學關連的人檢測。

徐又稱，本港8%確診經私家醫生提交的深喉唾液樣本找出，呼籲市民如有不適，可到私家醫院、公立醫院及門診求診並接受檢測。他說外地經機場回港者驗出陽性比例有7.5%；符合呈報條件個案檢出陽性比例約4.8%；私家醫生收集的深喉唾液樣本陽性比例為1.24%。

（抗疫新階段）