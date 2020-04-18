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女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」

【明報專訊】本港昨多4宗新型冠狀病毒確診，已連續6日單位數，當中再有人完成家居檢疫後確診。患者是上月中由英國返港的學生，當時沒取深喉唾液樣本瓶驗病毒，在酒店檢疫後8日始現病徵，至昨日確診。衛生防護中心表示不會為所有家居檢疫者再取樣本，會研究優先取樣本的對象。有專家認為應盡快強制所有家居檢疫者在檢疫期結束前再檢測，以防隱形患者流入社區。

新增4宗皆英返港 3人坐同機

本港累計有1022宗個案，包括一宗疑似個案，昨日4名確診者均由英國返港，介乎13至55歲，其中3人乘同一班機回港，強制到亞博館接受病毒檢測並等候結果。另一名20歲女學生於3月21日由英國返港，沒在機場取深喉唾液樣本瓶，其後到灣仔的遨舍衛蘭軒酒店強制檢疫。她完成14日檢疫後返回鰂魚涌康怡花園F座寓所，8日後、即上周六（11日）覺得頭痛，周一到養和醫院求診。她病發後曾到太古城、超市等地方，並到小欖翠景花園與朋友會面，逗留約20分鐘，當日會面的朋友需檢疫，暫有4人被列為密切接觸者。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，按該患者病發日期，其潛伏期較長，但病毒量偏低，有可能是較早前已感染、但沒察覺，或感染已到尾聲。她說患者在檢疫後有在社區活動，但並不多，會界定為「可能本地感染」，相信在英國感染的機率較大。

張竹君料在英感染機率較大

對於先後有人完成檢疫後才確診，會否再為所有家居檢疫者驗病毒，張竹君說至今發出6萬多張檢疫令，不可能為所有人再取深喉唾液樣本，會研究需向哪些人優先取樣本。她呼籲有人如完成家居檢疫後不適，應求醫。至於會否強制家居檢疫者在完成檢疫期再做病毒測試，她說仍在研究。

醫生促檢疫期完結前再驗防走漏

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，外地回港個案目前對本港是最高風險，隨着回港人數減少，應盡快強制所有家居檢疫者在檢疫期第12日至14日再驗病毒，以找出確診個案，「盡快堵塞檢疫漏洞」，避免有隱形患者流入社區，一旦走漏患者，而患者可能到處消遣，隨時引發社區爆發。

周日起所有上午抵港航班乘客須驗

此外，衛生署昨晚公布周日（19日）起，除由英國、美國和歐洲其他地區抵港航班、沒病徵的人須在亞博館收集深喉唾液樣本並等候結果，做法會擴展至其他上午抵港航班的乘客。

「限聚令」等社交距離措施下周四（23日）將屆滿，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，若連續28日本地零感染，才代表疫情受控，目前本港疫情仍未受控，不應取消限聚令等措施。食物及衛生局副局長徐德義昨沒正面回應會否延長措施，強調會考慮本地疫情走勢、境外疫情及政府措施等因素。

他說雖然近日香港確診數字下降，但疫情是長久戰，有不可預測性，不可只看短期數字作決定。

明報記者

（抗疫新階段）

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