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港大重開部分設施 運動中心續關

【明報專訊】疫情持續，但近日確診數字維持單位數。香港大學向校內宣布，下周一（20日）起重開部分校園設施，而體育設施繼續關閉，直至另行通知。校方會安排更多職員回校工作，以提供校內基本服務。

3月底港大因疫情轉趨嚴峻，除提供緊急及必要服務的員工，其餘均在家工作。港大昨宣布，因應疫情發展，下周一起校園恢復基本服務，會安排更多員工回校工作。校方稱，在不影響服務及有必要情况下，各部門可繼續安排職員在家工作，校方亦鼓勵部門採用彈性上班及午飯時間。

港大又稱，現時大學圖書館及智華館只准員生進入，而大學運動中心的體育設施繼續關閉。校方會繼續實施防疫措施，發燒或有呼吸道感染徵狀的職員不可回校，校方亦會向各部門提供紅外線探熱器，為員工量體溫。

嶺大回覆查詢稱，圖書館於周一至五開放，早前關閉的體育設施會參考康文署的防疫措施，暫停開放，各部門可按需要安排教職員彈性回校工作，而師生進入校園前須量體溫，並佩戴口罩。中大自3月底關閉校內所有體育及公共設施，大學圖書館亦暫停開放，中大稱會繼續相關措施。

科大說，暫沒計劃重開早前因疫情而關閉的設施，維持教職員在家工作安排。理大表示，除提供緊急服務及維持必要工作的職員，其餘均可在家工作，體育設施及圖書館仍關閉。浸大稱，部分設施正關閉或縮短開放時間，並正採取彈性工作安排。教大說，將繼續維持一系列防疫措施。城大表示，圖書館維持開放，但校內康體設施目前暫停開放，員工在家工作安排暫定至本月26日。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕港大 停課 新型冠狀病毒肺炎

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