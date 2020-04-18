兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產

下半年臨牀試驗 料最快明年上市

兩大國際藥廠賽諾菲和葛蘭素史克宣布，合作開發新型冠狀病毒佐劑型疫苗。賽諾菲提供DNA重組技術製作新冠病毒棘狀蛋白（S protein）抗原，GSK則貢獻AS03佐劑技術，疫苗中添加佐劑來增強免疫反應，產生更強更持久的免疫力，也可使每劑疫苗所需的疫苗蛋白量更少，提升大規模生產疫苗的可能。兩公司計劃在今下半年做第一期臨牀試驗，若成功料最快明年下半年上市。

至於疫苗預期的持久度和副作用、開發成本、臨牀研究將在哪進行、上市後香港能否分配到疫苗等，葛蘭素史克香港及澳門區域醫務總監袁珮珊回覆查詢稱，兩間公司已成立聯合工作小組，尋求從兩公司調配資源加快疫苗開發，研究詳情將在未來幾周內確定，因臨牀試驗還未開始，疫苗生產或副作用問題言之尚早。

賽諾菲香港發言人則表示，兩廠稍後會決定新疫苗在何地生產，合作目的希望可生產更多新疫苗，讓全世界更多人得到保護。

外媒報道，英國牛津大學研究團隊正研發新冠病毒疫苗「ChAdOx1 nCoV-19」，它由無害病毒製成，計劃刺激免疫系統識別新型病毒免入侵細胞。疫苗研究已做動物實驗，正進入人體試驗階段，首階段會在5月中前為約500名志願者注射，其後會再招募5000人試疫苗，團隊認為，最樂觀有望在今年秋天得到臨牀研究結果並開始大量投產。

英國萊斯特大學團隊正研究一種創新方法預防新冠病毒，透過注射「誘餌蛋白」（decoy protein injection），有關蛋白能模仿人體ACE2受體並更吸引病毒黏附上去，從而令病毒不黏附ACE2受體而阻病毒入侵細胞，團隊希望在兩三個月內有初步結果。

（抗疫新階段）