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坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗

【明報專訊】市面愈來愈多家用「新型冠狀病毒快速測試套裝」售賣，原理是採用「篤手指」滴血的方法驗抗體。有醫生不建議市民自行檢驗，因潛伏期未有抗體，做這類測試可能有假陰性，且其他冠狀病毒或對新型冠狀病毒抗體測試有反應，結果會令人虛驚。

港大公共衛生學院教授潘烈文解釋，此類血清測試檢測者體內有否抗體，即了解曾否感染，但通常感染後最少5日才有抗體，「潛伏期內未有抗體，會以為自己沒病，甚至以為自己可以到處去，傳染給其他人」。

原理驗抗體 或假陰或錯測他病

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，深喉唾液或鼻拭子測試均驗核酸，「核酸可以拿很長的（基因）排列，假陽性的機會很低，但免疫（即抗體）測試可能會對其他冠狀病毒有類似反應」。他認為此類產品可用於醫院輔助診斷，但強烈不建議市民自行在家驗，「假如已感染但身體未有抗體，或有假陰性，造成延誤診治；如普通病人患其他病但顯示為陽性，又虛驚一場」。梁表示，醫學會曾就相關產品向食衛局表達關注。

衛生署回覆稱，本港無特定法例規管醫療儀器的製造、進口、出口、銷售及使用，但視乎產品性質及有關商品說明的陳述，產品則可能受法例管制。衛生署又稱，留意到近日市面有售聲稱可測試新型冠狀病毒的家用試劑，署方提醒市民不應自行購買或使用家用檢測試劑檢測病毒，如有病徵或懷疑，應盡早向醫生求診。

（抗疫新階段）

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