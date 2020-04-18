【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信

2月一罩難求 價飈數倍

韓國疫情爆發前，筆者1月替在港家人訂購口罩，順道也為自己買下幾盒，現在才不需為口罩煩惱。但筆者身邊有不少留學生和韓國人朋友，在疫情爆發後發現巿面不單口罩價格急升，貨源更供不應求，一盒30個的KF94口罩售近1000港元。疫情前一個口罩只需約7港元，其後升至30多元，現時即要10元左右。

當時韓國政府未有任何應對措施，而最令民眾憤怒的是，境內口罩供不應求，政府還大方捐贈大量口罩和其他防護物資予中國，故不少民眾對文在寅的表現失信心。

物資少遲封關惹民怨

筆者訪問身邊的韓國人朋友，他們對政府感到十分失望，認為政府沒有為國民設想，爆發時亦未有迅速應對。筆者亦在網上看到不少網民怨聲載道，要求政府趕緊封關。韓國政府初期未能有效阻斷病毒由境外傳入國內，繼而發展成社區傳播。對內，政府亦沒有禁止群眾聚會，使病情一發不可收拾。直到4月1日，韓國政府才發布新措施，強制所有入境者隔離，同時從4月13日開始暫停多個國家的免簽證措施，希望減低輸入的感染個案。

口罩價格高企，一直未見回落，因此政府3月時全面禁止口罩出口，同時推出實名限購，每人每周兩個，一片只需1500韓圜（約10港元）。一周兩個雖然並不足夠，但也比沒有口罩好，筆者每周都會跟韓國朋友到藥房購買口罩，每間藥局每天會有指定數量口罩到貨，賣完即止，因此有時要走好幾趟才買得到。

上周照常陪朋友到藥局排隊，按韓國政策每人限購兩個，但藥局老闆拿了一包5片裝的口罩出來，說假如要從5片裝中分拆出售，過程中會沾污口罩，故直接整包出售給筆者的朋友，同時叫我們下星期守規矩，不要重複購買，把口罩留給其他有需要的人，朋友亦答應老闆，彼此講求一個「信」字。筆者在別的藥局見過職員只戴着膠手套便在枱上將5個裝口罩分拆到透明膠袋出售，當時未覺得有何不妥，但上周聽過這話後如夢初醒，亦感激老闆的信任。

南韓近日病情雖然受控，但復活節期間，有不少教會繼續舉行聚會，一不小心，病毒可能再次大規模爆發，因此希望每個人都要有良好的防疫意識，筆者亦會繼續居家抗疫，直到疫情完全結束。

文：李寶賢 在韓香港留學生

（抗疫新階段）