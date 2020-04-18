再4口罩菌量超標 未標示產地

涉案口罩均沒標明原產地，海關相信來自東南亞及西亞國家，50個一盒售價約150至280元。海關3月初在本港不同地點試購外科口罩，再把24個樣本送往化驗，化驗結果發現4款外科口罩含菌量超標0.2至1.35倍，昨日分別在銅鑼灣、北角及上水4個零售點，拘捕3男1女藥房、雜貨舖、日用品店及水果攤檔負責人，介乎34至54歲。海關昨亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該4款外科口罩出售。海關正追查涉案外科口罩的來源，並會進一步化驗涉案4款外科口罩，以確定含菌種類。

料來自西亞東南亞 拘4店負責人

海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任張衞國提醒，購買外科口罩時，應檢查包裝盒有否破損或污漬，若發現口罩有污漬或異味切勿使用；留意正確使用外科口罩方法；適時更換外科口罩；把外科口罩存放於乾爽地方，以及光顧有信譽的店舖。

海關1月起試購超過160款外科口罩，並完成111款外科口罩含菌量測試，發現103款符合標準，8款超標。海關上月亦已公布另外4款含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數分別超出標準上限的0.4至11.5倍。

（抗疫新階段）