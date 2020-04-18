港聞

港聞一

再4口罩菌量超標 未標示產地

【明報專訊】海關早前將一批口罩送往化驗，發現4款外科口罩含菌量超標，昨拘捕4人，涉嫌違反《消費品安全條例》，海關呼籲停用該4款口罩。

涉案口罩均沒標明原產地，海關相信來自東南亞及西亞國家，50個一盒售價約150至280元。海關3月初在本港不同地點試購外科口罩，再把24個樣本送往化驗，化驗結果發現4款外科口罩含菌量超標0.2至1.35倍，昨日分別在銅鑼灣、北角及上水4個零售點，拘捕3男1女藥房、雜貨舖、日用品店及水果攤檔負責人，介乎34至54歲。海關昨亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該4款外科口罩出售。海關正追查涉案外科口罩的來源，並會進一步化驗涉案4款外科口罩，以確定含菌種類。

料來自西亞東南亞 拘4店負責人

海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任張衞國提醒，購買外科口罩時，應檢查包裝盒有否破損或污漬，若發現口罩有污漬或異味切勿使用；留意正確使用外科口罩方法；適時更換外科口罩；把外科口罩存放於乾爽地方，以及光顧有信譽的店舖。

海關1月起試購超過160款外科口罩，並完成111款外科口罩含菌量測試，發現103款符合標準，8款超標。海關上月亦已公布另外4款含菌量超出標準上限的外科口罩，其細菌菌落總數分別超出標準上限的0.4至11.5倍。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
港大重開部分設施 運動中心續關
港大重開部分設施 運動中心續關
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
警搜陳淑莊曾開會酒吧
警搜陳淑莊曾開會酒吧
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周
官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周
「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論
「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價
【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價
【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
【Emily】建制泛民互罵無恥 周浩鼎躺槍
【Emily】建制泛民互罵無恥 周浩鼎躺槍
【Emily】前公民黨區議員獲委常任裁判官
【Emily】前公民黨區議員獲委常任裁判官
【Emily】先人口罩 疫下滯銷
【Emily】先人口罩 疫下滯銷