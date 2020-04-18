邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨

再5生產線獲批資助 累計13條

政府宣布再批出1300萬元資助5條生產線，涉及5間公司，累計每月生產共1135萬個口罩，惟各公司申請時的「預計目標日期」（即供貨限期）均已過期，而13條生產線合共可獲3000萬元資助。邱騰華表示，生產商向政府申請資助時，需預計何時開始生產，而獲原則性批核後，仍需做產品認證工作，包括是否符合ASTM Level 1等。

他說現時認證工作出現積壓情况，局方決定給予多一個月時間彈性處理，若一個月後獲批生產商仍未取得認證，可能會被取消資格。

生產商：全球認證機構少 需時長

本報聯絡到其中兩間昨日獲批生產商，其中益成醫療用品有限公司總經理楊先生承認，公司已有口罩在市面發售，但貨物是在國內生產。他又稱全世界處理口罩認證的機構不多，故需較長時間才可獲認證，有信心4月底向政府供貨。新德利（亞洲）有限公司負責人呂偉說，正待美國向公司發出口罩認證證書，估計無法短期內交由政府審批。

郭家麒：計劃欠深思 錯過解荒時機

立法會議員郭家麒認為，政府推出計劃時未有深思熟慮，已錯過了幫助市民解決口罩荒的時機。他說，不少財團及非政府組織已陸續推出口罩，價格將回落，「屆時政府資助的（口罩），仲貴過市面口罩，仲搵邊個買？」

本報日前報道市面上一款名為V CARE MASK口罩，以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作宣傳，邱騰華回應稱生產商以政府名義宣傳需要小心，不要誤導市民，若生產商參與政府推出的計劃，須按條款行事；作為企業在市面出售口罩，亦需符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

另外，海關昨拘捕4名出售含菌量超標口罩的店舖負責人（見另稿）。其中海關在位於銅鑼灣駱克道的永利大藥房拘捕負責人時，未見檢走門口的V CARE MASK口罩。被問及會否檢走相關口罩作證物時，海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任張衛國說，在資助計劃以外在本地生產的口罩，有關售賣安排要符合相關法例要求，若懷疑涉及違法行為，可向海關舉報。

明報記者

（抗疫新階段）