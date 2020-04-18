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放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助

【明報專訊】第二輪防疫抗疫基金當中，政府未設失業援助金，但將綜援資產上限放寬一倍，為期半年。多名立法會議員昨均對此表達關注，強調不少失業者不欲申領綜援。政務司長張建宗多次稱，不應以「綜援」形容此措施，承認未來「說法、包裝會做好點」，不應令受助人被標籤為「領取綜援」。他其後回應民主黨胡志偉時改口稱，已將措施正名為「失業援助計劃」。

議員稱失業者不想領綜援

不論建制或泛民，昨均關注未有措施協助失業者。民主黨鄺俊宇稱不少人在兩輪抗疫基金仍未受惠，要求政府設失業援助金，直接協助有需要的人。建制派陳凱欣引用她委託的智庫民調稱，約六成受訪失業者認為自己未受助於第二輪抗疫基金，「但他們不想申請綜援」；民建聯鄭泳舜稱，政府文件仍是以「綜援支援計劃」稱呼放寬綜援資產上限的措施，問可否正名。

張建宗：未來包裝會做好點

張建宗多次重申，如由零開始推行失業援助計劃，硬件上有困難，時間亦會甚長，屆時津貼已變得沒有意義。他一再強調，現行做法並非叫人「申請綜援」，而是借用現行失業綜援的機制和硬件，將之改為「臨時失業援助金」，呼籲應「抹咗綜援字眼」。他又強調，綜援對資產限制要求十分嚴謹，「一定不會這麼寬鬆」；但他亦承認應「說法、包裝會做好點」，稱不應標籤受助人，予人錯覺他們是「領取綜援」。

尹兆堅：就業獲9000 失業得更少

民主黨尹兆堅質疑，為何正就業的可獲「保就業」計劃支援，每月最多獲9000元補貼，但失業者卻要領取綜援、單身者標準金額僅2525元，「是否愈窮愈見鬼？」張建宗說，綜援計劃的好處是顧及整個家庭的需要，因失業援助金是定額，但四人家庭可獲高達1.6萬元，強調是「靈活、權宜機制」。

此外，第二輪抗疫基金措施包括在公私營界別創造約3萬個有時限的職位，民建聯葛珮帆要求政府承諾在未來數月內推出部分職位；鄭泳舜則稱，政府文件中僅提及約1萬個職位的資料、何時可公布其他職位細節。張建宗說，文件中提及的1萬職位是現時已作規劃，一旦抗疫基金獲批撥款，便會起動，他稱會與法定機構及企業「民商官合作」，政府不能聘請全部3萬人，「（政府）沒有那麼多位置給他們坐」。

（抗疫新階段）

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