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財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會

【明報專訊】立法會財務委員會昨日審議涉及1375億元的第二輪防疫抗疫基金撥款，經歷12小時會議，至昨晚11時仍未能投票表決。建制及泛民對於多個行業仍遭遺漏感不滿，紛紛追問會否推出第三輪抗疫基金。政務司長張建宗表示未能太早公告，但在第二輪亦要檢視，若有空間，「都是希望幫人，若幫到，無理由不幫」。

陳健波：收20臨時動議 處理需時

政府期望立法會昨日一天會議能通過撥款，惟無論建制及泛民都對撥款提出大量問題及建議，財委會主席陳健波昨晚已延長開會至11時，並提出今早9時加開會議，暫定下午1時結束。陳健波說，昨日共收到20條俗稱37A的臨時動議，稱即使今日中止議員向官員提問的環節，亦需時處理臨時動議。

多名議員關注政府未設失業援助金、僅着有需要的人申請失業綜援，張建宗稱措施已正名為「失業援助計劃」（見另稿）；另亦有多人就「保就業」工資補貼計劃提問（見表），其中工聯會麥美娟質疑計劃僅涵蓋150萬名強積金供款者，但65歲以上者不用供款而未受惠，批評政府「你現在製造誘因，讓僱主解僱65歲以上、不用供強積金的僱員」，建議政府規定按發薪紀錄、僱主簽保證書，以核實僱員身分。

勞工及福利局長羅致光稱會盡量按現有制度協助65歲以上的人，而長者在疫情下收入減少至7970或1.01萬元以下，可申請長者生活津貼或在職家庭津貼。

議員亦關注有行業被遺漏，促請政府推行第三輪抗疫基金。公民黨楊岳橋稱，不少廣告公司、拍攝公司都是「一腳踢」，未有聘請員工，故無補貼，但經營者現况與失業無異。議會陣線朱凱廸斥責政府是「按功能組別原則分贓」，質疑飲食業資助甚多，是因界別易受民主派在選舉中挑戰，政府冀「收買人心」，但多個行業「無票」，不被放在眼內。新民黨主席葉劉淑儀呼籲政府認真考慮推第三輪補貼，稱散工、「一人開店」等基層都被遺漏，並建議政府考慮用減稅鼓勵減租。

張建宗：不能太早公告有無第三輪

張建宗承認計劃不完善、覆蓋面未至百分之百，將來如有措施，會考慮上述組群。他又說不能這麼早公告會否推行第三輪基金，但推行第二輪時要檢視，若有空間，「都是希望幫人，若幫到，無理由不幫」。

此外，《財政預算案》宣告向每名年滿18歲港人派發1萬元，工聯會麥美娟問及，對於領取長津、傷殘津貼等人，社署本來已有紀錄，可否在發放「雙糧」時，亦向這些人提早派1萬元。羅致光稱曾仔細研究，但因此舉需要更動系統，做到時或已屆7月，「不會快過政府派錢予（其他）居民」。

民主黨昨日批評，第二輪基金仍漏洞處處，加上政府未必推出第三輪，要求政府立即修補第二輪基金漏洞，否則會反對撥款。

民建聯陳克勤昨表示，該黨會支持撥款，但稱第二輪仍有不足，對於65歲以上、無供強積金的僱員，該黨會以其他方式跟進，將於下周約見張建宗，冀推第三輪措施「補漏」。他強調，民主派若提出的臨時動議獲通過，便需要時間辯論，故不會支持「假動議，真拉布」，會就臨時動議投反對票。

明報記者

（抗疫新階段）

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