【Emily】叫人填資料 抗疫連線派免費保險？

阿廸質疑騙資料做選民登記

Emily向「新界社區抗疫連線」成員、民建聯梁志祥了解，祥哥話呢份保險係保險公司免費送，朱凱廸口中嘅「有錢派」，可能係因為保單會保障受保人如果不幸「中招」，可獲每日200元、最多14日嘅住院賠償；如不幸身故會有10萬元。祥哥話收到嘅個人資料會由保險公司處理，佢哋唔會亂用，強調「純粹幫助街坊抗疫」。

阿廸喺fb話，透過保險業界代表向中國太平查詢，獲回覆「有啲指定客戶，係會有呢個offer，但唔係全部，所以若佢本身係保險公司客戶，又係指定特選，有可能會收到……呢份（保單）本身應該係特選客戶才有，唔應該本身冇保險嘅人填」。

陳健波：應該要收保費

保險界立法會議員陳健波就話，佢向中國太平查詢，對方話呢份係保單，但應該要收保費，唔係免費。