【Emily】叫人填資料 抗疫連線派免費保險？

【明報專訊】議會陣線立法會議員朱凱廸噚日喺facebook話收到市民求助，「新界社區抗疫連線」聲稱只要填一份「新冠肺炎保險」資料確認表，填好資料就會「有錢派」。阿廸附上張表格，上面印有「中國太平（保險）有限公司」商標同字眼，要求填上受保人同受益人資料，包括身分證號碼。阿廸質疑，呢份表格可能係「中共騙取香港人個人資料做選民登記的新伎倆」，呼籲人唔好亂填。
阿廸質疑騙資料做選民登記
Emily向「新界社區抗疫連線」成員、民建聯梁志祥了解，祥哥話呢份保險係保險公司免費送，朱凱廸口中嘅「有錢派」，可能係因為保單會保障受保人如果不幸「中招」，可獲每日200元、最多14日嘅住院賠償；如不幸身故會有10萬元。祥哥話收到嘅個人資料會由保險公司處理，佢哋唔會亂用，強調「純粹幫助街坊抗疫」。
阿廸喺fb話，透過保險業界代表向中國太平查詢，獲回覆「有啲指定客戶，係會有呢個offer，但唔係全部，所以若佢本身係保險公司客戶，又係指定特選，有可能會收到……呢份（保單）本身應該係特選客戶才有，唔應該本身冇保險嘅人填」。
陳健波：應該要收保費
保險界立法會議員陳健波就話，佢向中國太平查詢，對方話呢份係保單，但應該要收保費，唔係免費。