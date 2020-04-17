【Emily】民政署削區會社區撥款 泛民指全方位打壓

多區區議會都有被削撥款，但削幅區區唔同，同上年撥款比較，九龍城被削少於1萬，西貢被削3950元（約0.015%）；灣仔則削59萬（3.55%）；荃灣削約57萬（2.6%）；深水埗同南區分別被削76萬（2.9%同4%），葵青更被削高達153萬元（接近5%）。

葵青被削153萬元 近5%

深水埗區議會主席楊彧認為係政治打壓、矮化區議會，認為民政署削撥款只係涉千零萬，相對抗疫基金嘅千幾億係微不足道，佢要求政府承諾唔再扣減撥款、日後調整前同各區預先溝通。西貢區議會主席鍾錦麟亦話，今屆區議會毫不吝嗇防疫支出，對政府此舉感到疑惑。

民政署：留更多資源處理突發事宜

民政事務總署回覆Emily，話因應社區出現嘅突發情况，包括最近疫情，政府要預留更多資源處理突發事宜，例如制定抗疫措施同活動，推動社會各界一同抗疫等，故有需要增加應急費用，所以畀18區區議會推行社區參與計劃嘅撥款額因而有所調整。