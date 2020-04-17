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2020年4月17日星期五
港聞二
【疫境時刻】穿梭豪宅唐樓 晝夜見百態 前主播空少 落地送外賣
6人家居隔離後自行檢驗確診 專家倡入境檢疫尾段兩測病毒
美研究：說話噴出飛沫數百計 口罩近全阻隔
財會今審抗疫撥款 有泛民稱投反對票
64人開生日派對 官斥心存僥倖漠視風險 「禁酒吧令」首判刑 負責人囚7天
幸福邨14人涉聚賭 接「限聚令」票控
社聯弱勢社群調查：87%失業、工作減
六成長期病患減少就醫 萬寧推代取藥服務
獲批資助生產商貨推市面未供政府 商經局：未與口罩商簽約 供貨無期
步創：不清楚上周五要供貨
應對DSE開考 九巴復辦部分校區路線
楊潤雄：可維持暑假 按校本需要補課
校方指直播教學時托頭 幼園教師被炒未獲賠代通知金
東鐵逐步轉9卡列車 未交代載客量 年中開始需時年半 議員憂更擠迫
涉進口氈酒扮港產 酒廠遭揭無牌
數碼港7初企登福布斯榜
邀議員提意見 李慧琼：盼破內會困局
非禮判囚 「康橋」前院長張健華上訴被拒
尊子漫畫
【Emily】民政署削區會社區撥款 泛民指全方位打壓
【Emily】六四晚會 支聯恐斷纜
【Emily】鬍鬚曾籲拍片響應 #pumpuphk
【Emily】叫人填資料 抗疫連線派免費保險？
【Emily】九龍貝爾特酒店 醫護免費住
【Emily】向香港醫護致敬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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