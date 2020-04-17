非禮判囚 「康橋」前院長張健華上訴被拒

張健華（57歲）主要爭議受害人的認人能力，以及原審法官過於主觀。他表示，公眾對視障人士缺乏認識，受害人因視障緣故，根本無法認出非禮者。惟法官彭偉昌反問，「關咩事呢，視障人士無朋友無父母嘅咩，認唔到人嘅咩？」，「你當時係明星級學生嚟㗎喎」，亦指原審時專家證人證實受害人並非全盲，其他感官能力亦較正常人強，案發時有能力認出被告。

官：理由籠統 無勝算機會

張又稱「泳池好多人，點會係得番兩個人」，案發時同在泳池的社工於原審亦供稱沒看見張非禮受害人。彭官稱泳池多人，加上張在水底犯案，有人看不見不足為奇，更舉例「正如法庭內有人搣人，我睇唔到，咁又點呢？」

彭官最終拒批上訴許可，形容張難以擺脫一個「困局」，即涉案學校規模小，張是校內明星學生，事件唯一爭議是，是否有人假冒張犯案，但張上訴理由籠統，沒有任何勝算機會。

【案件編號：CACC184/19】