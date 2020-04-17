邀議員提意見 李慧琼：盼破內會困局

稱只能管行政 楊岳橋質疑權限

公民黨黨魁楊岳橋表示，李慧琼只有權處理內會行政事宜，她亦是內會主席候選人之一，對於她是否有權就選舉主席問題蒐集議員意見有保留。

議員謝偉俊在港台節目《議事論事》再建議李慧琼退出角逐是次內會主席選舉，即可重開選舉程序，而李亦可主持會議。同場的楊岳橋則質疑李無權主持會議，引述立法會法律顧問稱李只是「名義上的主席」，只可處理內會行政事宜，不可處理其他事情。

對於民主派批評兩辦發聲明是違反《基本法》第22條，主持節目的立法會前主席曾鈺成反駁，內會停擺令立法會無法處理已納入《基本法》附件三的《國歌法》，強調《國歌法》立法是香港的憲制責任。

另一方面，公民黨主席梁家傑、黨魁楊岳橋、議員譚文豪和法律界前議員吳靄儀昨受訪回應兩辦近日罕有高調抨擊郭榮鏗一事，以及23條立法問題。梁家傑認為，北京正研判用什麼手段為23條立法，指要增加中央立法的代價，就是要在立法會選舉取得35席以上，並在國際上取得自由民主陣營的支持。對於兩辦指控郭榮鏗或違反公職人員行為失當罪，是否為DQ民主派參選人鋪路，楊岳橋認為任何有意參加立法會選舉的民主派，都應該有「Plan B」的思考。

駐港公署：兩辦權威表態理所當然

此外，外交部駐港特派員公署昨發聲明，稱兩辦「權威表態」是理所當然、天經地義，斥外國政客對此說三道四「本身就是干預香港事務」、破壞「一國兩制」。