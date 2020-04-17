數碼港7初企登福布斯榜

應用程式Mellow為6至18歲者而設，讓家長掌握子女消費模式，鼓勵子女主動學習理財。Mellow近日登上福布斯亞洲年輕領袖榜—金融與創投領域，陳枳橋認為，上榜是福布斯對其目標及努力的肯定，並會繼續發展及推廣業務。

除Mellow外，本港另有7人及團隊於不同領域上榜，涵蓋金融和風險投資、媒體、市場營銷和廣告、企業科技、零售與電子商貿等，其中6個均為數碼港培育計劃成員，包括提供網上發票融資平台的Qupital、創立微網紅平台的Spread-it、設計智能活動管理平台的EventXtra、研發人工智能聊天機械人的Rocketbots、提供物流運輸服務的Pickupp，以及為地方項目集資的眾籌平台MMCommunity，另外一人為本地年輕藝術家Jes Fan。

福布斯每年均從世界各地選出多名30歲以下、具創新意念及有能力影響未來的年輕企業家及名人。今年亞洲區名單有3500個提名，由資深業內人士評選，在10個領域選出30名30歲以下領袖。