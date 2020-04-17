涉進口氈酒扮港產 酒廠遭揭無牌

拘兩人 違商品例課稅例

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻表示，該釀酒廠於本月初曾向海關申請許可證，以從新西蘭入口一批氈酒，該批氈酒周日（12日）抵港時被關員抽查，發現該批共1557支氈酒上並無貼有標籤，引起海關懷疑。

海關經進一步調查後，發現該釀酒公司近期高調接受傳媒訪問並於網上推廣，自稱2015年獲發蒸餾廠酒牌，是香港首間及唯一本地自家蒸餾氈酒的釀酒廠，但根據海關紀錄，該釀酒公司並非現時香港僅有的5間持牌釀製烈酒廠商之一，懷疑有人無牌釀酒及賣酒，遂於前日突擊搜查涉事酒廠報稱位於荃灣華俊工業中心2樓的廠房。

曾高調聲稱港製 蒸餾器鋪塵

海關首席貿易管制主任馬祖光表示，關員於酒廠搜出1325支沒有標籤及未開封的氈酒，當中部分貼上聲稱「香港釀製及入樽」的標籤，而場內有一部已鋪塵的大型酒精蒸餾器，相信該蒸餾器鮮有被使用。馬祖光指出，有相當數量的氈酒已流出市面，現時已回收157支，正加緊回收相關氈酒。檢獲的氈酒及蒸餾器約值148萬元，海關稱港產及入口氈酒售價相若，惟酒客對港產酒品需求較大。

據了解，涉事釀酒公司Hong Kong Distillery於2015年成立，其後曾發起眾籌募集資金開設氈酒釀酒廠，去年6月時參與於元創方舉行的氈酒節時，曾於活動上高調推出該聲稱為首支香港製造的氈酒。而根據海關紀錄，該釀酒公司半年前才開始申請從外地入口氈酒，正調查該釀酒廠是否曾無牌釀酒。