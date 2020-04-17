東鐵逐步轉9卡列車 未交代載客量 年中開始需時年半 議員憂更擠迫

稱車身大屯馬線分流 監察客量調班次

港鐵車務營運總管黃琨暐昨表示，東鐵過海段受地理限制，只能容納9卡列車，故今年中開始在東鐵線更換新信號系統後，逐步把現時12卡列車更換成9卡列車，預計以混合車隊運營模式，要用18個月才能完成更換。首批共8列列車，港鐵料最終有37列9卡列車。

不過，被多次問到換成9卡列車後，載客量下降多少，以及增加多少班次以維持原來服務水平，港鐵均未有提供數字。黃琨暐僅說列車更換初期，往紅磡方向列車會盡量繼續使用12卡列車，料班次不變；而新列車車身空間較現時的大，加上屯馬線一期開通後有逾10%的東鐵乘客分流，新信號系統亦有彈性加強列車服務，會監察客量以調整班次。

車門位置變 年中轉用新系統

黃續說，新列車由韓國製造，有改良扶手設計，車廂內亦有動態路線圖，車身與月台間的空隙亦會收窄。他稱，9卡列車的車門位置與12卡列車有少許不同，乘客或要「行多一兩步」，港鐵會在月台貼標誌，指示12卡及9卡的上車位置，並以廣播及員工協助乘客適應。

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指出，今年中轉用新信號系統，「已進入最後測試的狀况，現已完成系統測試，亦有一個動態和靜態測試，現正做最後的安全認證，有信心系統運作暢順」，但稱新系統初期或有磨合問題，港鐵已有應變措施把服務影響減至最低，冀乘客體諒。周又說，紅磡至金鐘段工程已完成逾82%，除會展站及相連隧道外，其他主體結構工程已完成，會爭取2022年首季通車，但仍有「好多挑戰」，而增加的成本仍在評估中。

區議員：港鐵稱增班亦難復載客量

大埔區議會主席關永業對東鐵線轉用9卡列車感憂慮，稱昨港鐵向其解釋新界東居民要承受「陣痛」，即使增加班次也未能回復原來的載客量。他擔心轉用9卡後，疫情前早上於粉嶺站或太和站已擠迫的東鐵車廂日後情况更嚴重，沙田站上車的乘客或需多等一兩班車。關又說，北區未來5年會增加10多萬人口，期望政府在新界有新的交通規劃。

明報記者