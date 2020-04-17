校方指直播教學時托頭 幼園教師被炒未獲賠代通知金

涉事幼園：財務穩健 已交律師處理

心怡天地國際幼兒園暨幼稚園回覆查詢時稱，學校財務穩健，疫情沒影響內務運作；就有教師指控校方無理解僱一事已交由律師處理，現階段不評論，並保留追究權利。立法會議員朱凱廸說，幼稚園面臨財困裁員時，設法避免賠償員工，促請教育局加強監管，又希望當局在疫情期間，支援失業的幼稚園教師。勞工處表示關注事件，會為有關員工提供適切協助 。

教師指控無理解僱 追討8萬元

該校前教師藍小姐（化名）說，校方指她網上教學時托頭、工作時喝咖啡等，工作「嚴重操守」問題，要求她自行辭職。藍小姐認為指控無理，拒絕辭職，遭即時解僱。她稱，校方欠其3個月代通知金，正向校方追討逾8萬元。同校前教師Sarah（化名）則指，2月校方要求她選擇被解僱或辭職，Sarah決定辭職，於5月底離職；至本月初校方突指控Sarah網上教學時，學生不集中，工作表現不符要求，要她即時離職，Sarah拒絕，惟校方即時解僱她，沒賠代通知金。

（抗疫新階段）