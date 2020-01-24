應對DSE開考 九巴復辦部分校區路線

運署去信公共運輸商 港鐵：適時調配

DSE考試筆試期為4月24日至5月25日，於核心科開考日子，考生人流更多。港鐵昨稱，明白DSE期間有較多考生乘車，會密切留意各鐵路線、輕鐵等營運，稱有需要時可調配。九巴稱，因應DSE將恢復部分早前暫停的學校區巴士路線，並密切留意各巴士路線客量，為考生提供穩定服務。

至於機構上班安排，香港賽馬會發言人稱，2月3日起已實施特別工作安排，除必要人手，員工在家工作，大幅減少須返回工作地點的員工人數。

考評局：須帶新舊准考證赴試

考評局昨透過學校及郵寄向考生分發新准考證。考評局秘書長蘇國生在港台節目《千禧年代》稱，考生須同時帶備新舊准考證去試場，供考務人員核實身分，萬一忘了帶舊准考證，「未必一定不許考」，但會記錄及後再核實資料。

不實健康申報 考試資格或取消

蘇國生稱，考生最遲早上7時50分到校交健康申請表、量體溫，然後入試場，一般8時半開考。他稱，考生不適不要去考試，又提醒須如實填寫健康申請表，申明體溫正常、沒有接受強制檢疫。如不實申報，最嚴重可被取消考試資格。

（抗疫新階段）