步創：不清楚上周五要供貨

稱小量試產 只賣經銷商

步創科技位於紅磡的廠房設有風淋室及無塵車間，據記者透過廠房閉路電視觀察，無塵車間有一條生產線正運作，約有5名人員工作，各人穿上白色工作服、戴上手套及口罩，牆上掛有口罩品牌「香港造」標誌。生產線負責人Jordon稱，目前仍是小量試產中，「暫時得一部機行得比較似樣啲」。對於「香港造」口罩在市面有售，他說現只向經銷商批發，「可能有朋友向我們買了少少，但他們怎樣處理，我不清楚」。

威信科技於荔枝角的地址亦設有無塵車間，但車間外未完成裝修，木梯、裝修工具和紙箱等隨處放，記者視線範圍看不到車間內有沒有生產線，但見有身穿白色工作服和戴即棄帽的工作人員。一名穿恤衫男士進內，但他說自己非負責人，不清楚生產事宜。記者往該公司鄰近的辦事處查看，則見到有大疊未摺起的新口罩盒。

威信：未簽約無資助 已申延期

威信科技原應於本周二（14日）開始向政府供應口罩，負責人高先生回應稱，已主動向政府提出延期，他稱現時「什麼（合約）都未簽、（資助）未取」，相信要待完成設置整條生產線才可申領資助。高先生又透露設置首部口罩機組時出現問題，生產不順利，要待另兩組生產機運抵才有機會投產，現未有投產和發售日期；至於試產的口罩若無問題，則會入盒送給親友用。

位於荃灣的S.E.C. Hong Kong Factory Limited，辦公室與廠房設於同層，記者觀察期間，視線範圍內看不到無塵車間，但有數名職員則在一房間內正處理相信是口罩的製成品。資料顯示，S.E.C.預計本周三（15日）開始向政府供貨，記者向職員表明身分欲向負責人查詢有關事宜，對方只着記者留下電話待負責人回覆。

（抗疫新階段）