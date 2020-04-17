獲批資助生產商貨推市面未供政府 商經局：未與口罩商簽約 供貨無期

明報記者 鄧俊豐 羅霈潁 梁銘姿

本報昨報道3條獲政府批出資助的本地口罩生產線，在本月10日、14日及15日起的預計供貨日期屆滿後，仍未向政府供應口罩；另一條獲批資助生產線的生產商奧成，則大量將名為V CARE MASK的口罩供應市面出售，其facebook專頁則以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作宣傳。記者昨在市面所見，該品牌口罩仍每盒售約250元。

商經局昨午發稿回應本報報道，披露原來上月只是原則性批准8條生產線的資助申請，局方尚未與他們簽訂協議，亦未向任何公司發放資助或採購符合認證標準的口罩，重申在協議簽訂前相關公司生產的口罩，生產商可自行決定其檢測認證和售賣等安排。

資助未發放 簽約前隨意賣

商經局稱，有關公司須在其申請書中提供可向政府供應獲認證口罩的目標日期，政府亦以此作為批核的其中一項準則。

至於生產線向政府出售口罩的實質日期，取決於何時符合政府要求的認證標準；生產商如未能達至要求，可申請延期最多一個月。不過，局方沒回應有多少生產商已申請延期。

公民黨立會議員郭家麒認為，商經局需就現時的混亂負上責任，批評局方無法約束已獲批資助的生產商，或令個別商家以政府打本的生產線作生財工具，魚目混珠牟利，亦認為若有人在未簽約下以政府配額作宣稱，或已違《商品說明條例》。他譴責商經局卸責，未主動跟進及轉介執法部門以向公眾交代，要求局方中止相關資助。

郭家麒批卸責 促中止資助

消委會則提醒商戶銷售產品時，須避免誤導消費者，令人以為相關口罩為政府生產的貨品。商戶提供產品資料及銷售陳述，必須清晰及正確無誤，切勿為「搵快錢」渾水摸魚，售賣附有虛假商品說明的產品，以及銷售不安全的消費品，否則可能觸犯《商品說明條例》或《消費品安全條例》。海關重申正了解及跟進有關個案。

（抗疫新階段）