六成長期病患減少就醫 萬寧推代取藥服務

社聯上月問卷調查發現，1169名使用醫療或社會服務方面最受疫情影響的人中，79.1%為長期病患而需定期服藥或覆診，當中約六成因擔心受感染，減少到醫院或診所覆診、取藥或治療，有10.9%人則完全沒到醫院或診所。減少或無法使用醫療服務的長期病患中，51.2%受訪者表示對病情有影響，當中有四成半非常擔心健康會因此轉差。

社聯促加快地區康健中心

社聯行政總裁蔡海偉建議政府加快在18區開設地區康健中心或社區康健站，並投放資源推動與社福界的合作，減輕醫療系統壓力，例如在18區設立由社福機構營運的社區藥房，方便長期病患或長者在就近地區直接取藥。社聯亦建議開拓「遠程醫療」系統，包括遠程診症、配藥及取藥、護理等治療系統。

每次收50元 需登記醫健通

萬寧表示，前日（15日）起為醫管局7間指定公院的專科門診病人提供標準藥物取藥服務，包括東區醫院、瑪麗醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，病人核實資格後可到指定分店取藥，每次收取50元取藥及藥劑服務費。病人需登記「醫健通」，他們在專科門診獲確認可免覆診取藥後，可到指定分店向註冊藥劑師提供覆診紙或覆配處方，藥劑師獲客人同意後可在「醫健通」查核服藥和藥物過敏紀錄，其後萬寧派人到公院將藥物運送至分店讓病人取藥。

醫管局總行政經理庾慧玲回應稱，目前有一間社區藥房接觸醫管局提供此類取藥服務，認為做法可便利病人取藥，醫管局歡迎支援服務，病人可自行決定是否參加。

（抗疫新階段）