社聯弱勢社群調查：87%失業、工作減

地盤工3月零收入 寧借錢不欲申綜援

鄭女士與丈夫育有3歲半女兒及1歲半兒子，一直靠丈夫做地盤散工的收入過活，以往月入可達2萬多元，但疫情下丈夫2月僅開工7日，3月更無收入。她說丈夫過去一個多月不斷找工作惟沒回音，積蓄所剩無幾，唯有向友人借錢並申請基金支援。一家四口居於深水埗劏房，月租6400元，連同奶粉、食物等開支已最少1萬元。最近她向社區組織協會求助，稱不想申請綜援，「但如果再頂不住，都無得唔申請」，「我們慳得，但細嘅都要食」，冀政府能更直接幫助失業者。

逾半收入減者 家庭收入減半

社聯上月10至31日透過機構會員服務單位問卷訪問5918名服務使用者，來自復康、家庭服務等，了解疫情對就業、子女照顧或學習、使用醫療或社會服務等影響，每人可選填最受影響範疇的問卷。1138人選答就業問卷，當中86.6%因失業或工作縮減等因素致收入減少。

收入減少者中，53.9%受訪者的家庭收入跌幅達五成或以上，30.6%跌幅達七成或以上。當中76.9%受訪者自1月起已持續逾4周收入減少，平均為7周；約三成受訪者認為，若情况持續，無法應付生活必要開支。77.2%收入雖減少，但無申領綜援。

基督教服務處總幹事翟冬青表示，其機構兩間綜合家庭服務中心近月求助個案較平日多一倍，今年2至4月新求助個案中，七成以上為有經濟困難或失業，大多從事飲食、運輸或零售業。

社聯倡綜援暫放寬門檻 研失業援助

社聯行政總裁蔡海偉表示，政府新一輪措施主要保就業，難保障市民受減薪或無薪假等影響，失業者亦不受惠。他相信即使放寬綜援資格，大部分人不合資格，亦不願申領。政府計劃將健全人士申領綜援的資產限額提高一倍，他建議進一步將資產限額放寬至看齊職津，為期半年，短期內幫助更多失業者，長遠應盡快研究推行失業援助金制度。

（抗疫新階段）