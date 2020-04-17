幸福邨14人涉聚賭 接「限聚令」票控

凌晨巡查發現 現場設私家枱

事發於昨凌晨約1時，警方到長沙灣幸福邨福月樓附近巡查期間，發現有11男3女（24至74歲）正於地下位置聚集，現場亦有一張「私家枱」，懷疑有人聚賭遂上前截查。事發時有部分人未有戴上口罩，警員於附近花槽發現數張被棄置的啤牌，但未足以佐證聚賭行為，暫以違反「限聚令」票控14人。

現場為福月樓地下休憩處位置，附近一帶公用枱櫈及休憩設施均被圍封，房屋署亦於附近大規模張貼「禁止聚賭」及「限聚令」通告。昨午該處再有10多名長者聚在一起，但見有記者舉機拍攝即散去。

當區區議員徐溢軒表示，幸福邨平日有10多名長者於福月樓地下一帶多個地點聚賭，情况持續兩年多。他指出，公屋扣分制僅懲處聚賭的當區居民，幸福邨及元州邨的居民會互相到對方屋邨聚賭逃避扣分，令跨區聚賭情况嚴重，更有人趁機「放數」。雖然管理公司安裝閉路電視協助蒐證及圍封公用枱櫈，警方亦曾多次到場檢控，但聚賭者仍以不同方法聚賭，當中更有人負責「睇水」，令警方難以執法。

區議員：邨內聚賭嚴重 盼阻嚇

徐溢軒稱，自「限聚令」實施後，曾多次到場勸喻但不果，近期更有年輕人加入聚賭，情况令人擔憂，希望警方凌晨的行動具阻嚇力。

觀塘工廈搗釣魚機賭檔 拘12客

警方昨午亦突擊搜查觀塘駿業街一工業大廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，53歲黃姓女負責人涉違「限聚令」照常營業被提控，另有9男3女涉嫌在賭博場所內賭博被捕，介乎28至54歲。

另外，一名遊戲機中心負責人因涉違「限聚令」照常營業被提控，昨於九龍城裁判法院提堂。被告傅保文（50歲）暫毋須答辯，控方申請押後案件至5月28日，以待索取法律意見，其間被告獲准保釋。

【案件編號：KCCC591/20】

（抗疫新階段）