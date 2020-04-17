64人開生日派對 官斥心存僥倖漠視風險 「禁酒吧令」首判刑 負責人囚7天

求情稱手緊 「朋友生日先開」

報稱廚師的羅偉成（23歲）無律師代表， 昨承認違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第7（1）及7（2）條。控罪指他作為餐飲業務負責人，於本月8日沒有遵從法例發出的指引，關閉尖沙嘴海防道38至40號13樓的「泰斗」，而該處為賣酒處所。翻查公司註冊資料，羅是聯發酒吧餐廳有限公司的董事，而涉案的「泰斗」隸屬該公司。

前門上鎖後門進出 官批有計劃

被告求情時表示，「𠵱個時勢特別手緊，有十幾個員工跟我搵食，因為有朋友生日先開門」。惟署理主任裁判官嚴舜儀反問：「咁點解唔飲果汁，要飲酒呢？」又指多達64人在1000平方呎的密封空間裏聚會，會對客人及員工造成健康風險，在公共衛生上非常危險，形容被告心存僥倖，「前門鎖咗你就由後門入」，是有計劃違規，需予以監禁刑罰，以14天為量刑起點，但考慮判告認罪及無刑事紀錄，扣減一半刑期，判監7天。

警凌晨突擊巡查發現 截獲把風被告

案情指出，警方當日凌晨在尖沙嘴突擊巡查，其間發現涉事酒吧所處大廈前門上鎖，惟有不少人經後門進入，於是上樓調查。警方到達13樓「泰斗」酒吧門外，聽到裏面傳出音樂和吵鬧聲，進入酒吧後發現場內滿座，每張桌上都有酒和果仁，點算後共有64名顧客，介乎14至60歲。警員其後於大廈地下截獲負責把風的被告，他在警誡下承認是酒吧負責人，並稱：「阿Sir，我知錯喇！我唔應該呢個時候營業，畀咁多人喺度聚集飲酒。」

根據政府提供數字，部門針對餐食業處所巡查、勸喻和檢控次數，截至本月16日分別為47,484、2,380和25宗，較4月10日增加12,501、450和15宗。

【案件編號：KCCC584/20】

明報記者

（抗疫新階段）