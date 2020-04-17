財會今審抗疫撥款 有泛民稱投反對票

邵家臻：積極提臨時動議

財委會主席陳健波稱，希望今日會就新一輪紓困措施投票，會在傍晚約6時決定，因議員不希望在周六加會。

職工盟秘書長李卓人昨天與勞福局長羅致光會面，李會後稱「保就業」並不保障員工有人工，引述對方稱不會理會僱主是否將補貼分予所有員工；舉例僱主6月領取補貼後，員工人數可與3月時相同，但要求部分人放無薪假，將工資補貼全數用到其他員工。李卓人批評羅致光不負責任，認為是非常大的漏洞。

民主黨：投票兩難 盼政府補漏

邵家臻認為政府應「發還重作」保就業計劃，批評「保住份工，唔保人工，目的是控制失業率」；今日財會他將提出設失業援助金的臨時動議。公民黨譚文豪稱，非常失望失業者與援助無關，批評政府不肯推出短期失業援助金，不排除就撥款投反對票。民主黨黃碧雲形容如何投票是「兩難」，他們並非想阻市民取得資助，而是希望政府盡快補漏。

次輪飲食界資助 料5‧5可申

另外，自由黨飲食界議員張宇人昨聯同業界代表與食環署官員交流，他引述署方透露「防疫抗疫基金」第二輪針對飲食界的資助，預計5月5日可接受申請；政府要求業界申請時遞交證明書，由核數師提供商戶在3月的薪金開支和支薪人數。有業界代表冀議員在財委會「高抬貴手」，盡快通過新一輪措施撥款。

實政圓桌田北辰日前與九巴及新巴城巴開會，稱三巴都承諾保持整體八成以上的班次，但引述新巴城巴都預計今年會虧蝕1億至2億元。他將在財委會建議政府提供補貼三巴減價6個月，但三巴獲資助後便不能減班次。

（抗疫新階段）