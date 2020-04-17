美研究：說話噴出飛沫數百計 口罩近全阻隔

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）和賓夕法尼亞州大學研究人員利用激光技術，將人類說話時噴出的飛沫以影像化方式顯示，他們邀請一個人說出「stay healthy（身體健康）」，再將他噴出的飛沫化成激光影像，每秒分為60格計算飛沫數目。研究人員發現，若接受測試者不戴口罩說話，每格、即每60分之一秒噴出的飛沫高達347粒，且愈大聲說話，噴出的飛沫愈多。研究人員再要求同一人戴上口罩說「stay healthy」，幾乎沒飛沫噴出。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，近日意大利及內地等研究發現，無病徵的新冠病毒感染者佔整體感染人數一半或以上，這些隱形病人若因無咳嗽就不戴口罩，也可透過說話噴出含大量病毒飛沫。他又說，即使隱形病人不是面對他人說話，也有散播病毒風險，「例如在超市講電話，飛沫也會噴出來污染貨品，之後再有其他人接觸貨品，就有可能感染病毒」。

（抗疫新階段）