6人家居隔離後自行檢驗確診 專家倡入境檢疫尾段兩測病毒

本港昨新增一宗確診，累計1018宗確診及疑似個案；另有一宗初步確診。昨新增患者為19歲英國女留學生，4月1日回港，翌日深喉唾液測試呈陰性，到旺角維景酒店接受強制檢疫。她在4月13日起喉嚨痕癢，但沒求醫，檢疫後回家與母親同住，15日發燒，搭的士到明愛醫院求診。

6人入境皆無病徵 沒派樣本瓶

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至今有6名抵港者入境時沒領取樣本瓶，他們均無病徵，完成檢疫後自行求醫並確診。翻查資料，上述6名確診者年齡介乎16至55歲，入境時均不屬派發樣本瓶的涵蓋對象。當中5人於3月25日前抵港，他們曾到英國、德國、法國及荷蘭等地，入境時當局只對65歲或以上、或檢疫居所有長者同住的人派發樣本瓶；另外一人曾到美國及加拿大，25日回港，當局至29日才將派發樣本瓶擴至涵蓋所有機場入境者。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，衛生防護中心的科學委員會曾討論為海外抵港者檢驗病毒兩次，包括檢疫初期及尾聲，但關注衛生署的化驗室能否應付。他說在3月底前入境的人已過潛伏期，如擔心可到私家診所檢驗，他承認無病徵患者或可能在社區形成傳播鏈，但相信該批患者體內會產生抗體清除病毒。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，檢疫期完結的人染疫風險相對低，未必要為之前所有返港者重新檢測病毒，但最近兩三周回港者，尤其是任職醫護、長者院舍、服務行業等，以及家中有長者和長期病患的人，應在檢疫期完結後再檢測。至於日後從海外抵港者，若檢疫設施有剩餘容量，可考慮將他們送往隔離14日。

昨錄1宗新增 未肯定社區傳播鏈已斷

此外，張竹君表示近日疫情有緩和迹象，但仍有擔憂，不能肯定社區傳播鏈是否已切斷，如兩個潛伏期內沒有源頭不明個案，相信疫情受控，希望現有監測系統能「守着門口」阻截傳播。

（抗疫新階段）