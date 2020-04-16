【Emily】「3JT」中環合體派口罩

田少：唔係為選舉

田少話噚日派咗2000幾袋口罩、每袋20個。佢早前諗住打本畀中科興業董事總經理潘焯鴻喺土耳其設口罩廠，不過田少同Emily講最後做唔成，因為啲材料起價，佢話噚日派嘅嗰批口罩係香港製造，係一個好朋友支持佢，好平咁賣畀佢。佢又話自己兩三個月前用咗幾百萬訂咗批口罩，一共200萬個，全部都打算拎嚟派，𠵱家只係派咗20萬個左右。

「限聚令」生效，田少話噚日佢哋都唔敢多過4個人派口罩，之前因為疫情嚴重，停咗一輪，見疫情好番啲先敢出嚟再派。相片所見，田少同曾俊華派口罩時戴埋膠手套，非常小心。

至於選舉平台，田少就話6月先再講，透露潘焯鴻都係其中一個佢會幫嘅人，兩人今日會去黃埔花園派口罩，但田少又強調唔係為咗選舉。佢話如果派口罩都計選舉經費，反問：「民建聯日日派米咁點計？」