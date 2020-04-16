消委會測32款防毒軟件 免費版更佳

測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，以個人用戶身分試驗32款網絡安全軟件，涵蓋適用於Windows視窗系統及MacOS系統的樣本，當中包括收費及免費產品，並以相同評審準則，評估各樣本效能，包括網絡防衛、誤判率、阻擋不良網絡釣魚、堵截勒索程式等。

模擬中毒 有收費軟件僅三成偵察率

測試模擬日常使用電腦時感染到惡意程式的過程，如在Windows系統日常瀏覽網頁或從網站下載軟件，發現大部分軟件的網絡防衛效能表現不錯，但收費軟件「Sophos HitmanPro.Alert」偵察率僅35%；由於針對MacOS系統的惡意程式網頁較少，該些樣本沒進行此測試。

軟件防衛離線欠佳 籲在線掃毒

測試複製USB裝置內惡意程式檔案至電腦硬碟測試中，無論是適用於Windows或MacOS的軟件，大部分樣本於離線時防衛欠佳，只獲2.5分或以下；至於手動掃描檔案，整體樣本離線狀態表現都略低於在線狀態；顯示網絡安全軟件普遍利用雲端運算技術，故用家進行掃描時，應確保電腦連接網絡。

消委會提醒，即使安裝了網絡安全軟件，當電腦連接網絡時，消費者仍須做好電腦及網絡安全工作，慎防惡意程式入侵，避開儲存於電腦的個人資料落入不法之徒手中。

明報記者