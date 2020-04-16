走出「回音室」 邀立場相對者對談

政府辦社區對話效果或等於「無做過」

對於政府如何透過對話建立互信，劉鳴煒表示這是「難拆的矛盾」，因若只在大規模、在電視機前的對話，如去年政府舉辦一場社區對話，效果或等於「無做過」；即使政府閉門舉辦數十場會面，能感染的人有限，但這些工作始終需「揼石仔咁做」。

被問到他眼中的年輕人是怎樣，劉鳴煒說自己見了很多不同背景的人，不會對青年有既定的觀感，但不論黃、藍，共通點都是他們明顯受接收的資訊影響，MWYO邀請立場不同的人對話，形容將各人的「回音室」（echo chamber）取走後，對話立即見效，認為現時年輕人大多活在「回音室」中，只要大家離開同溫層半日，已可看到對立者的觀點。

稱青年工作不應只靠政府 冀商校共推動

劉鳴煒說，數年來參與青年工作，令他認為應該不止由政府推動，民間推動甚至更重要，故數年前成立MWYO，目標是在溝通、研究和社區參與3方面做好青年工作，亦將好的意念在社區實踐，他說與學校、商界合作不同項目推動青年工作，影響力更大；認為如只做研究看政府會否吸納意見變成政策，只是「等運到」，故其智庫亦不會依賴政府。

MWYO訪問6名不同身分的「素人」於光影下對談，昨日在fb專頁推出預告片，稱首場對話明晚將在fb等渠道播放。

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