平機會助妥瑞症童告4同學歧視 被嘲「抽筋佬」 要求道歉各賠兩萬

雙方家長調停不果 平機會代入稟

申索人為現年15歲的B，他患有妥瑞症，7歲起身體開始不由自主地抽搐，包括搖動手腕、聳肩膀、搖頭和反白眼，他並於2015年讀小六時接受睾丸糾正手術，切除一邊睾丸。4名答辯人均為B的小學同班同學。

根據申索書，4名涉事同學2015至2016年與B同班時，曾基於他殘疾而出言取笑，包括經常模仿B因妥瑞症誘發的抽搐，取笑他只得「一個睾丸」、「無睾丸」、「睾丸癌」、「抽筋佬」、「霍金」等等，其他班別的學生有時亦會站在B的班房門口取笑他。B曾問涉事同學為何取笑他，他們回應「好笑」、「No Reason（無原因）」。

反白眼被當眾責罵 自此害怕老師

申索書又表示，當課室播放有關隱君子的教育電視時，涉事同學更笑說「咦！這個咪B！」，更向B說「幾似你喎！」由於其中一名涉事同學是女生，令B倍感難堪尷尬。

另外B小四時曾當眾被老師責備反白眼，此後害怕及不信任老師，故沒有向老師投訴事件，即使其父向校方投訴，4名涉事同學受訓斥後依舊取笑B，令B有段時間寧願請假不上學。

專家籲勿戴有色眼鏡 「唔好望」

瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡接受本報查詢時稱，妥瑞症患者多數在6至7歲時病發，因腦部多巴胺不平衡，致肌肉不能自控，引致不斷眨眼，臉、身體甚至下肢會不自覺抽動，又或突然大叫、重複單詞甚至說粗口。

陳說，妥瑞症患者「唔係黐線，唔係弱智」，在學習及社交方面無障礙，約八成患者成年後病徵會受控，「輕微到無人知」，但有近一成會繼續發病。她認為本港對妥瑞症缺乏公眾教育，「有老師唔知，會罰爆個學生」，籲大眾關注及理解妥瑞症，勿以有色眼鏡看待患者，而患者最希望他人「唔好望佢，唔好理佢」。

【案件編號：DCEO4/20】