消毒酒精多不足秤 6款含甲醇

消委：長期攝入可失明腎衰

檢測到有甲醇的樣本，以在北角洪記批發（香港）有限公司購入的「免洗手酒精消毒噴霧75%」含量最高，有0.0336%（見圖）；而樣本中每毫升最貴的Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol 75%，亦檢出0.0292%甲醇。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，甲醇是一種含有毒性的有機溶劑，長期攝入有可能導致失明和腎衰竭。她說，按測試中甲醇含量最高的樣本計算，一個70公斤的成年人，每日攝入約104毫升分量才會超出世衛建議的安全水平。

譚鳳儀表示，是次檢出的甲醇濃度不足以引發急性中毒，但用以消毒傷口時酒精可能直接進入血液，而以消毒酒精自製搓手液或日常家居清潔亦會攝入。她說，甲醇屬有害物質，商戶銷售有關產品有可能觸犯《消費品安全條例》，測試結果已交海關跟進。

測試結果交海關跟進

消委會總幹事黃鳳嫺指出，消費者難以用肉眼或嗅覺分辨酒精是否含有甲醇，而聞酒精時亦有可能攝入有害物質，建議消費者不要用坊間流傳的方法如火燒去測試。黃鳳嫺呼籲，市民察覺得消毒酒精氣味有異常，如太濃或太淡，應停止使用產品。

另外，測試發現七成半的產品酒精含量與標示不符；在標示75%酒精中，3款不足70%，包括金星消毒火酒Isopropyl Alcohol 75%、Peace消毒火酒75%及SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant。測試亦發現23款有標示產品淨容量的樣本中，16款實際淨容量低於標示，Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol 75%差距最大，達21.2%，結果已轉交海關跟進。

消委會認為測試反映產品質素參差，生產商應盡快改善，又提醒商戶防疫期間勿渾水摸魚，售賣附虛假商品說明的產品或不安全消費品，可能觸犯《商品說明條例》或《消費品安全條例》。

（消委報告）