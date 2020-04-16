去年整體漲8.5% 今年首兩月部分品牌升一成 2月超市米價飈 米商歸因搶購潮

消委會檢視本港3間大型連鎖超市共230項較受歡迎貨品在2019年總平均售價，發現較2018年升0.6%；以貨品組別計算，食米及急凍食品總平均售價的升幅最高，分別達8.5%及6.7%，均高於同期通脹率的2.9%。

急凍食品去年升6.7%

消委會稱，食米價格於2018年已錄得10.7%升幅，去年再升8.5%，其中雙羊牌澳洲百搭米王5公斤去年升18.5%，熊井美國珍珠米3公斤升9.3%。前者的供應商回覆消委會稱，因澳洲近年極度乾旱及受嚴重山火影響，稻米收成是70年以來第二低，種植稻米的成本及價格有上漲壓力；後者代理商表示，內地去年開始由美國進口大米，使美國大米需求增加，出口價格上升。

另外，今年2月疫情下本港曾現搶米潮致食米缺貨。消委會比較今年首2月兩間超市網上購物平台上7款食米的平均售價，全部錄得升幅，其中櫻城牌日本品種珍珠米5公斤、金象牌頂上茉莉香米8公斤及5公斤平均售價，分別較1月升9.6%、9.9%及10.2%。而本報昨到灣仔及銅鑼灣超市比較價格，部分品牌食米售價亦比消委會公布2019年的平均售價高10.6%至16.04%不等。

商會：進口穩定 毋須搶購

米行商會有限公司理事長陳建年表示，香米進口供應一直穩定，價格亦沒太大波幅，認為食米價升是搶購潮及超市沒提供優惠所致，「不做特價，米架也可以日日『吉晒』」。他說，本港主要由泰國及越南進口食米，兩地持續有供應，認為市民毋須擔心「捱貴米」，「最緊要不要搶購」。他又表示，即使來貨價穩定，「燈油火蠟貴了」，致零售價上升也不足為奇。

百佳：因氣候疫情 貨源浮動

本報翻查超市資料，發現百佳、惠康提供長者卡優惠，但僅限指定日子及個別品牌。本報向百佳、惠康及華潤萬家查詢食米價格調整，截稿前僅獲百佳超級市場回應，稱食米供應尚算穩定，貨品零售價會因應市場情况、來貨價及運費上升等作適當調整；因應氣候及疫情影響，食米貨源供應浮動，同時其他國家內部需求亦增加，引致來貨價及運費上升，故要調整零售價。

明報記者

（消委報告）