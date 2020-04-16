新消防處長：「曱甴」指罔顧法紀暴徒 不覺言論影響部門

稱小風波 「相比暴徒非同層次」

梁偉雄昨與傳媒茶敘屢被追問去年在消防及救護學院講座的「曱甴」論。他說當時有感而發，用詞是形容「罔顧法紀的暴徒」，又說本港是法治社會，應要有守法的心。他沒正面回應言論是否有欠政治敏感度，「不覺得因為我講咗兩隻字而影響我哋部門」，形容只是「小風波」，但尊重批評者。

被問未來是否不會再用「曱甴」形容示威者，梁偉雄說「從來無公開講，也不打算講」，「你要批評，不如批評暴徒、去譴責暴徒」。他批評有人炒作其言論，認為自己言論「相比暴徒完全不是同一層次」。

指上司有跟進 救援不分取態

他承認上司有跟進其言論，「我覺得我承擔了責任或後果」，但沒透露上司有何說法。他透露，反修例風波期間有130名消防處人員因網上言論被投訴而受查，當中有針對警察的言論；最少一半指控不成立，部分仍在調查，有人需紀律輔導。他重申紀律部隊公餘行為亦受約束。至於會否擔心未來要救「政治火」，梁偉雄說自己作為消防處管理層，不論在如何政治動盪的環境，最重要是確保部門履行滅火救援等法定職責。他強調救援不分顏色或政治取態，「暴徒都要救」。

認8．31與警協調不好

對於8．31事件有警員曾以月台沒傷者為由，一度拒救護人員入站，梁偉雄承認過程有協調不好及有改進空間，但強調當日是警方召救護車到場。至於消防與警方在暴力衝突事件的協調分工，他強調需先由警方控制暴力場面，消防也要保障人員安全。

救護員及消防員近月站在抗疫前線，屢接觸新冠肺炎確診者，將卸任的消防處長李建日表示，逾700名患者經救護車送院，已有逾1300名人員需醫學監測，並指暫有逾月N95存量，但亦擔憂不足，會繼續搜購並探討其他方案。對於工會爭取將消防升格為緊急紀律部隊，他稱去年已向紀律人員薪俸及服務條件常務委員會提交報告，「希望有正面回應」。