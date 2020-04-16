馬道立：從未感內地機關干預司法獨立 大律師會：料未直接干預 兩辦評論裁決惹憂慮

馬：司法獨立受基本法保障

馬道立表示，2010年擔任終院首席法官以來，從未遇到或感受到內地機關以任何形式干預香港司法獨立，當中包括委任法官事宜。他又說，司法獨立受《基本法》保障，屬香港法治的重要一環。

大律師公會副主席、資深大律師葉巧琦表示，相信中央目前未有直接干預法庭運作，「例如打電話話畀你聽應該點做」，現時機制亦不容許中央直接委任法官，但港澳辦和中聯辦近日公開評論法庭判決等做法，令法律界憂慮有人將「加隻手落去」，干預司法獨立。她又說，馬道立作為首席法官，不可能與內地司法界毫無接觸，惟內地官員不應從中影響本港司法制度獨立性。

陳文敏：屢有「指點」 實質干預已太遲

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏說，內地機構過去不止一次對香港法庭「指指點點」。他又說，馬道立可能不覺得有干預，但肯定司法界感覺到，形容一旦實質干預「已經太遲」，「令人不相信法庭獨立判決，成個司法制度會冧低，因為呢個係信心問題」。

另外，30名法律界選委發表聲明稱，對路透社的報道感深切關注和憂慮，形容本港司法獨立受基本法保障，為香港社會和一國兩制的重要基石和基礎。

30法律界選委聲明稱憂慮

聲明又說，中央政府若試圖干預本港本地事務，可能違反基本法第22條，呼籲中央尊重基本法對司法獨立所做的莊嚴承諾，避免做出或說出任何可能被視作干預或削弱香港司法獨立的事。

30名選委包括資深大律師陳景生、梁家傑、夏偉志及大律師公會主席戴啟思等。