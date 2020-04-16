林鄭：港現類恐怖主義 不遏止恐危害國家

李家超：檢槍彈多爆炸案 有人欲脅迫政府

林太稱，應對這場重大危機，政府堅守3個原則：堅守一國兩制方針、維護基本法；尊重、維護法治；保護香港制度優勢，執法部門和檢控機關會繼續嚴正執法，維持社會秩序和安寧。

李家超稱，已要求執法部門加強情報蒐集，防止本土恐怖主義滋生。他又說要防止任何勢力，利用香港進入或滲透內地破壞國家安全，他2018年引用《社團條例》禁止「香港民族黨」於香港運作，形容是向社會發出嚴正信息，政府對港獨零容忍，會留意港獨情况，若有違法行為會按香港法律處理。

鄧炳強：有人推人犯法坐享紅利

警務處長鄧炳強表示，反修例社會事件以來，示威者暴力愈演愈烈，部分人把暴力行為「英雄化、浪漫化」、推人犯法，自己卻坐享政治紅利，又發生槍械、爆炸品襲擊，本質上擁有本土恐怖主義特徵，呼籲市民譴責暴力。他說，不排除極端恐怖主義已滲入香港，大家對近乎本土恐怖主義的行為不能掉以輕心。

陳淑莊：警低調化警暴 成政府負資產

民主派會議召集人陳淑莊表示，鄧炳強上次出席立法會特別財委會已有類似說法，她認為套回警方身上，警方亦將「警暴」問題低調化和漠視，警隊已變成政府負資產，批評鄧不處理這問題，卻不斷指摘他人。