【Emily】政府抗疫小冊子封面 似足自由黨黨徽

林太噚日花唔少時間回應記者對港澳辦、中聯辦聲明嘅提問，仲提及有部分議員要求外國評論香港事務，甚至叫外國制裁香港，認為咁先係赤裸裸嘅干預。早前同建制派一齊去美國出席非政府組織World Affairs Council舉辦「美港交流會」嘅公民黨譚文豪就喺fb反問，咁之前有份去美國嘅行政會議召集人陳智思，行會成員張國鈞、葉劉淑儀同廖長江係咪都係錯？

林太批評叫外國制裁干預

譚文豪：行會成員都有去美國

譚文豪質疑林太係咪覺得「總之出國就唔啱啦」，亦批評林太無視《基本法》22條。

張國鈞同Emily講，坐飛機去外國唔一定錯，「重點係你去嘅目的為何」，佢話世界各地嘅官員同議員都經常出國宣傳自己地方嘅優點、推廣優勢，同解釋自己地方嘅政策、吸引旅遊同投資，「然而，世界各地就好少有從政者，會走去外國不斷貶低或矮化自己嘅地方，甚至邀請外國政府立法或施加針對政策來制裁自己嘅地方」。