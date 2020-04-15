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2020年4月15日星期三
港聞二
泛民：兩辦違22條 林鄭：關心何來干預 大律師公會：評論港自治事務易惹質疑 籲克制
林鄭促立會「自我糾正」 梁君彥：不裁瀆職否
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警員佐級會再申臨時禁制 禁查選民冊
涉「老豆搵仔」起警底 外勤員加控3罪
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馬鞍山男子被燒案 旁觀夫婦爆粗 改控行為不檢
警檢1億元大麻 歷年最大宗 580公斤混貨櫃廢膠 加國合法化成新貨源
制止狗咬狗變奪命 狗主涉虐畜被捕
申上訴終院 林子健准保釋
百元利誘狎男童 保險經紀控5罪
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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泛民：兩辦違22條 林鄭：關心何來干預 大律師公會：評論港自治事務易惹質疑 籲克制
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