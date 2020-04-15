研斥菌包裝光油 港企奪愛迪生獎

NAMI與本地工業界明彩紙品合作研發的PAPEL，是具斥菌特性的水性上光油，可用於食品紙包裝，防止細菌黏連、抑制細菌生長，避免食物污染，應用有關技術的食品包裝正推出市場。該技術近日奪得2020年愛迪生獎中「材料科學與工程——納米科技類別」的金獎。

與兩本地企業合作

NAMI另奪1金1銅

除PAPEL外，NAMI與另外兩家本地企業合作研發的技術亦獲獎，包括與Neosen Energy HK合作的「印刷電池—HP」，獲得「能源與可持續性——先進能源系統」類別金獎；而與鴻誠工業合作的「H1500系列熱管理墊」，則獲「能源與可持續性——電網及網絡增強」類別的銅獎。據了解，「印刷電池—HP」將用於貼紙型追蹤器，可貼在農產品、行李或不同物件上作追蹤；「H1500系列熱管理墊」則專為內設高密度芯片的5G基站、網絡伺服器及電腦商品等而設，可助高效散熱。

NAMI營運總監姚惠嫻稱，得獎技術從全球300多個參賽者中被選出，認為獲獎肯定了NAMI在推動先進材料研發及商品化上的貢獻。

明報記者