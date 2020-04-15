制止狗咬狗變奪命 狗主涉虐畜被捕

警方稱，被捕64歲姓李女子涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」。愛護動物協會稱非常關注這宗導致兩狗死亡的事故，將為警方提供協助。

扯狗帶吊半空 腳踢圖分開

其中一段長約兩分鐘影片顯示，中年婦與一名青年，帶同3隻狗到西貢獅子會遛狗，包括一隻啡色貴婦狗、一隻黑色貴婦狗及一隻松鼠狗。黑色貴婦狗疑因曾咬其他狗，有狗主上前指摘中年婦縱容牠施襲，雙方爭執期間，黑色貴婦狗不斷吠，多次撲向其他人及狗，其後牠突然撲向身旁的松鼠狗，緊咬其後頸，中年婦見狀拉起狗帶，把松鼠狗和貴婦狗扯至半空，嘗試踢開兩狗不果，及後徒手將兩狗分開，此時松鼠狗已告奄奄一息。附近狗主見狀指罵中年婦「無人性」、「仲慢慢行」，婦人隨即帶着松鼠狗離開。

稱不能原諒「咬死兄弟」 一狗人道毁滅

該李姓女狗主事後與網民罵戰，辯稱其黑色貴婦狗因失明而具攻擊性，又指摘其他狗主容許狗走近牠，自招襲擊。她承認黑色貴婦狗已第四次襲擊其他狗，而其松鼠狗送交獸醫搶救後不治，因無法原諒黑色貴婦狗「咬死兄弟」，亦把牠人道毁滅。

拍片的吳先生說，該黑色貴婦狗事發前曾襲擊其友人的八哥，李婦當時未有將牠拉開，反指八哥走近自招襲擊，因八哥沒有表面傷才息事寧人。後來他與李婦再度相遇，對方即拍下其夫婦容貌稱「擺上網公審」，其後就發生狗咬狗。

吳質疑黑色貴婦狗僅咬向松鼠狗後頸，未必會致命，李婦扯起及腳踢松鼠狗，更大可能導致牠喪命，又稱李婦明知該貴婦狗具攻擊性，應為牠戴口罩而非人道毁滅，批評她需為兩犬喪命負責，故報警。