警檢1億元大麻 歷年最大宗 580公斤混貨櫃廢膠 加國合法化成新貨源

被捕3名男子包括52歲加拿大籍無業華人、41歲貨櫃場東主及42歲搬運工人，同涉販毒被扣查，警方相信3人受聘於販毒集團負責拆貨，毒品供應本地市場。

拘3人 毒品供應本地市場

警方毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示，警方於3月調查一個活躍於本地的販毒集團時，發現有人透過船運把大麻花運入本港，當中有一個報稱載有42板、約重14公噸塑膠廢料的貨櫃已於2月3日從加拿大赴運，其後經荷蘭轉運，並於本月5日抵港，由物流公司送往葵涌貨櫃碼頭附近葵泰路一個露天貨櫃拆貨場。

壓縮收藏 警拆箱點算12小時

至近日，警方接獲線報有人正在拆櫃，遂於前日凌晨突擊搜查涉事貨櫃場，當場拘捕3人，同時發現場內有大量一板板的壓縮廢料，又於其中一個貨櫃內搜出一板已拆開的壓縮廢料，廢料旁有8箱已裝好的大麻花。

鄒旺忠稱，販毒集團把包裝好及抽真空的大麻花藏於塑膠廢料，壓成「夾心三文治」狀，紮好放入棄置膠袋中掩飾。由於大麻花數量龐大，塑膠廢料中亦夾雜大量污水，增加點算困難，毒品調查科人員於高空工作隊及警犬隊協助下，花約半天才完成拆箱點算。

21歲以下吸大麻按年增48%

毒品調查科總警司鍾詠敏說，是次檢獲的580公斤大麻花，比去年全年檢獲的521公斤還多，是本港歷來最大宗。海關於1月時亦曾截獲70公斤來自加拿大的大麻花，大麻毒品來源從過往的東南亞轉為加拿大，相信與加拿大於2018年10月將大麻合法化有關。她說，吸毒人數連年下跌，惟吸食大麻人數持續上升，當中21歲以下者比去年同期增加48%。今年3月涉及販毒的人數亦比去年增加7.3%，當中21歲以下被捕人的數目，由去年同期18人，增加逾倍至37人。