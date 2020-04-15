圍理大青年藏械囚10月 官勸日後三思

被告羅皓譽（24歲）早前承認管有違禁武器、管有攻擊性武器及在公眾地方管有攻擊性武器3罪，涉及伸縮警棍、摺刀、鋸、彈弓及彈珠等武器。

辯方求情稱，被告已還押4個多月，其間行為良好，感化官亦稱他感後悔和自責，明白須負法律責任，重犯機率非常微。

官稱年輕有悔意 准減刑

裁判官說，原打算判被告入勞教中心，惟報告稱他體能未符標準，無可避免判處獄。裁判官續說，案件嚴重，判刑須考慮立法原意及懲罰性，「無論乜嘢理念都好，武器一旦被使用，將對其他人構成極大風險」，但接納被告年紀輕、有悔意，減刑後判他入獄10個月。案情指被告去年11月17日晚，與另外約20名黑衣人在尖沙嘴奔跑，遭警方截停搜出武器。

【案件編號：KCCC2778/19】

（反修例風暴）