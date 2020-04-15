涉「老豆搵仔」起警底 外勤員加控3罪

共控5罪 3項不誠實用電腦

報稱外勤員的被告陳景僖（32歲）現被控5罪，包括3項「不誠實地獲益而取用電腦罪」、1項「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪」及1項遊蕩罪。

控罪指出，被告去年7月24日和8月3日，3次不誠實地取用屬於電訊公司的桌上電腦，並將一名客戶的電話號碼及身分證號碼發布，其間與Telegram使用者串謀干犯罪行。有關遊蕩罪，則指被告去年9月9日於何文田一停車場遊蕩，並意圖犯罪。

涉取公司客戶資料 上載Telegram

據悉被告去年9月在紅磡警署以手機拍攝停車場內車輛的車牌，警員截停查問時，被告支吾以對，遂因遊蕩罪被捕。警方搜屋發現，被告涉參與Telegram群組「老豆搵仔」中對警員和其親友「起底」；再追查後發現，被告涉在工作機構的電腦資料庫中取出資料。

另外，去年9月淘大商場內發生兩批政見不同人衝突及襲擊事件，事隔近7個月，報稱廚師的被告陳瑞泉（35歲）昨在東區裁判法院被控一項普通襲擊罪，暫毋須答辯，獲准以5000元保釋至6月16日，轉至觀塘裁判法院再訊，待控方翻查閉路電視及索取法律意見。

控罪指被告於2019年9月14日在九龍灣淘大商場1期1樓31號舖外，連同其他人襲擊男子Z。據悉受害人當時受輕傷，並無大礙。控方為其申請匿名令，主任裁判官錢禮表示事件已隔多時，若受害人匿名會令辯方難以得知案情，因此下令匿名令只適用於傳媒及庭上，但控方須披露其姓名予辯方。

【案件編號：KCCC2422/19、ESCC627/20】

（反修例風暴）