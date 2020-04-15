警員佐級會再申臨時禁制 禁查選民冊

選舉處暫緩解封

選舉事務處表示，因應臨時禁制令，決定暫緩公眾查閱選民登記冊的安排，直至另行通知。

今日若無反對 禁令延續

據法庭文件顯示，員佐級協會就結果有意提出上訴，由上訴庭副庭長林文瀚及法官鮑晏明下達指示，頒下臨時禁制令，直至下周一（20日）並會再開庭商議是否延續禁制令，但若今天（15日）收不到選舉管理委員會及作為介入方的記協反對延續禁令，禁令將會延續，下周一的聆訊亦會取消。至於上訴申請的聆訊，法庭將案件排期至5月5日審理，預料需時一天。

選舉事務處原本打算於今日恢復提供2019年地方選區正式選民登記冊、功能界別正式選民登記冊及界別分組正式投票人登記冊（選民登記冊）供公眾查閱，但因應法院昨日頒下的臨時禁制令，選舉事務處昨夜宣布，暫緩公眾查閱選民登記冊的安排，直至另行通知。

記協：有需要將介入聆訊

另外，在原審時介入參與聆訊的香港記者協會亦表示，對上訴表示極度關注，會密切留意發展，如有需要將再循司法途徑介入參與聆訊。

根據原審裁決，高等法院法官周家明認為，事件中無證據顯示「起底」與選民登記冊資料有關，員佐級協會雖指警員編號、職級、身分證號碼、照片及電話號碼等均被「起底」，但事實上選民登記冊只列有姓名及住址， 「起底」資料並不可能從登記冊取得。

周官又指出，選民私隱受法律保障，因現行法例規定，若選民資料並非發布作選舉用途，發布者或干犯刑事罪行，可判入獄及罰款。因此，為成全選舉的公開、公平、公正，在權衡雙方利益之後，法庭認為選管會做法合法，沒有違反《香港人權法》與《基本法》。

【案件編號：HCAL3042/19】

（反修例風暴）