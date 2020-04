3人接受路透訪問 憂京干預終院任命 資深法官：司法獨立正為生存而戰

特首辦回覆本報稱,中央政府已一再表明會繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針,嚴格按照憲法和基本法辦事。基本法保留了歷史悠久並廣為國際商業社會熟悉的普通法制度,並讓特區享有獨立的司法權和終審權。法治和司法獨立均得到基本法的憲制保障。基本法亦已訂明委任香港法院法官的規定。

稱北京圖限制核心憲法事務裁決權力

去年政府提出修訂逃犯條例引發爭議,路透社於5月匿名訪問3名資深法官,引述他們稱修例是香港司法制度面臨的最嚴峻挑戰。路透社昨報道,再訪問3名資深法官,但無透露是否去年受訪的3人。

3名受訪法官表示,有迹象顯示北京正試圖「多管齊下」打擊香港的司法制度,以及限制香港法院對核心憲法事務裁決的權力。有接近終審法院首席法官馬道立的人說,馬道立要抗衡共產黨官員視法治為最終須維護一黨統治的工具(the rule of law ultimately must be a tool to preserve one-party rule)。

報道引述3名法官稱,他們與內地資深法官交流時,得知他們一直想知道香港為何如此混亂,而且不愛國。3名法官亦表示憂慮北京會更頻密釋法,潛在侵蝕香港法院。有接近馬道立的人說,雖然馬不是被迫離開,但持續捍衛法院之戰令他日漸沮喪。

法律界議員郭榮鏗感謝有法官願意接受訪問,讓香港市民知道他們面對來自中共的壓力,這證明中共正採取實際行動,全方位破壞香港司法獨立,包括影響案件裁決及干預法官任命。