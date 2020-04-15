林鄭促立會「自我糾正」 梁君彥：不裁瀆職否

行會成員、資深大律師湯家驊前日稱，立法會主席梁君彥不應對濫用主持會議權力的做法視而不見。梁君彥昨說自己不會判決郭榮鏗有否瀆職，立法會有機制，可根據基本法第79條及《議事規則》處理。

建制派議員昨見傳媒。陳克勤說，將去信梁君彥和原內會主席李慧琼，要求他們處理內會癱瘓的死結，令立法會正常運作。他承認修改議事規則需時較長，「遠水救不到近火」；對於能否在今屆會期完結前修改，他僅稱盡力做。

新民黨主席葉劉淑儀稱，郭榮鏗是否涉公職人員行為失當，要由律政司檢控，贊成政府嚴肅跟進。林鄭月娥昨稱，《基本法》規定所有檢控由律政司長獨立作出，不受特首和中央干預。

郭榮鏗：是否令北京不開心即違誓言

郭榮鏗昨手持《議事規則》見記者，他稱主持內會選舉是依據《議事規則》和《內務守則》，以及立法會法律顧問的意見和相關案例，從沒偏離。他說聽不到有人指出他違反議事規則或內務守則任何部分，及如何違反宣誓誓辭。他反問是否做事「令北京唔開心」就是違反誓言。

郭質疑建制派提譴責動議、修改議事規則能否解決現時問題，「係咪趕走郭榮鏗，之後到涂謹申你又譴責、趕走佢」，呼籲特區政府與其「靠中央出手」、用法律手段，不如改變政策化解政治矛盾。

至於港澳辦亦稱其他民主派議員觸犯公職人員行為失當，民主派會議召集人陳淑莊稱議員積極參與內會討論，看不到他們有任何瀆職。